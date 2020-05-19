تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا أغلبها في عدن و3 وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، مساء اليوم، تسجيل (37) حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا المستجد بينها (3) وفيات .

وذكرت اللجنة في تغريدات لها على تويتر، أن الإصابات توزعت (19) في عدن، 9 في حضرموت بينها حالة وفاة، وخمس في تعز، بينها حالتي وفاة، وحالتين في الضالع وحالتين في مأرب وأبين .

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وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 5 وفيات لحالات إصابة مسجلة سابقاً في محافظتي حضرموت ولحج، وكذا تسجيل (4) حالات شفاء من الإصابة بفيروس منها حالتين في حضرموت وحالتين في تعز .

وبحسب اللجنة فإن عدد حالات التعافي التراكمية إرتفع إلى (5) حالات، فيما إرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (167) حالة بينها (28) حالة وفاة