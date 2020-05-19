اخبار الخليج / اخبار اليمن

تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا أغلبها في عدن و3 وفيات

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا أغلبها في عدن و3 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا أغلبها في عدن و3 وفيات

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس ، مساء اليوم، تسجيل (37) حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا المستجد بينها (3) وفيات .

 

وذكرت اللجنة في تغريدات لها على تويتر، أن الإصابات توزعت (19) في عدن، 9 في حضرموت بينها حالة وفاة، وخمس في تعز، بينها حالتي وفاة، وحالتين في الضالع وحالتين في مأرب وأبين .

Advertisements

 

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 5 وفيات لحالات إصابة مسجلة سابقاً في محافظتي حضرموت ولحج، وكذا تسجيل (4) حالات شفاء من الإصابة بفيروس منها حالتين في حضرموت وحالتين في تعز .

 

وبحسب اللجنة فإن عدد حالات التعافي التراكمية إرتفع إلى (5) حالات، فيما إرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (167) حالة بينها (28) حالة وفاة

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا أغلبها في عدن و3 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا