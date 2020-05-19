شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يتوجه اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 يتوجه رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، بناءاً على دعوة رسمية .

Advertisements ذكر ذلك، نائب رئيس المجلس، الشيخ، هاني بن بريك، في تغريدة له بتويتر، قبل قليل ورصدها (الخليج 365) . وقال بن بريك "بحفظ الله ورعايته سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي متوجها لعاصمة القرار والحزم الرياض ملبيا دعوة المملكة العربية السعودية" . ولم يفصح بن بريك في تغريدة عن أجندة وأهداف الزيارة

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