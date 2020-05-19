شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وهااام:ليلة القدر تفتح على طفل يمني من ابناء هذه المحافظة وتحوله من فقير معدم لا يجد مايأكل الى مليونير..والسبب غريب لا يخطر على بال اي انسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهااام:ليلة القدر تفتح على طفل يمني من ابناء هذه المحافظة وتحوله من فقير معدم لا يجد مايأكل الى مليونير..والسبب غريب لا يخطر على بال اي انسان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وهااام:ليلة القدر تفتح على طفل يمني من ابناء هذه المحافظة وتحوله من فقير معدم لا يجد مايأكل الى مليونير..والسبب غريب لا يخطر على بال اي انسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.