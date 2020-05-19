شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:سلطان عمان يقصم ظهر الانتقالي بالمال والسلاح..والميسري يتدخل بقوة ضاربة وسلاح فتاك ويسقط مدينة زنجبار والزبيدي يجن جنونه ويطالب السعودية بسرعة التدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:سلطان عمان يقصم ظهر الانتقالي بالمال والسلاح..والميسري يتدخل بقوة ضاربة وسلاح فتاك ويسقط مدينة زنجبار والزبيدي يجن جنونه ويطالب السعودية بسرعة التدخل

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:سلطان عمان يقصم ظهر الانتقالي بالمال والسلاح..والميسري يتدخل بقوة ضاربة وسلاح فتاك ويسقط مدينة زنجبار والزبيدي يجن جنونه ويطالب السعودية بسرعة التدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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