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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسمياً..وبدءاً من هذه اللحظة.. صدور توجيهات إحترازية هامة في أمانة العاصمة صنعاء (لهذه الأماكن) وتحذيرات صارمة”التفاصيل”

تأكيداً لإستمرار العمل بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بالعاصمة صنعاء تم صدور توجيهات إحترازية خاصة بجميع مساجد أمانة العاصمة في هذا اليوم. وأطلع مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة عبدالله عامر، اليوم، على مستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بعدد من مساجد مديريات السبعين والصافية وآزال وشعوب. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وهااام:ليلة القدر تفتح على طفل يمني من ابناء هذه المحافظة وتحوله من فقير معدم لا يجد مايأكل الى مليونير..والسبب غريب لا يخطر على بال اي انسان عاجل:سلطان عمان يقصم ظهر الانتقالي بالمال والسلاح..والميسري يتدخل بقوة ضاربة وسلاح فتاك ويسقط مدينة زنجبار والزبيدي يجن جنونه ويطالب السعودية بسرعة التدخل عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن قبل قليل قرار صاعق اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار ) Advertisements عاجل:الشرعية تدق ساعة الصفر وتقرع طبول الحرب وتحسم كل الامور بضربة موجعة لم يتوقعها ولي عهد ابو ظبي ولا الزبيدي ..وقناة(BBC) البريطانية تكشف السر عاجل: مفاجئة غير سارة للرئيس هادي قلبت الامور راسا على عقب..شاهد كيف حقق الزبيدي نصر كاسح جعل ولي العهد السعودي يعترف بانه اشجع واقوى من هادي عاجل:ليست الشرعية ولا التحالف ولا طارق عفاش..ابو علي الحاكم يتلقى ضربة ساحقة قصمت ظهره..لن تصدق من هزم ابو علي الحاكم شر هزيمة ( صورة ) واستمع عامر خلال زيارته لمساجد الحسين، الفتح، الريان، المشهد، الحمزة، الأنوار والحافة، من القائمين عليها والمختصين إلى شرح عن أعمال الرش والتعقيم والتطهير المستمرة بتلك المساجد، ومستوى تطبيق التوجيهات والإرشادات التوعوية من قبل المصلين. وأكد مدير الأوقاف والإرشاد بالأمانة أهمية استمرار رش وتعقيم المساجد ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .. منوهاً بأنه تم توزيع أدوات النظافة ومواد التعقيم خلال الحملات التي ينفذها المكتب وعمل جميع الإجراءات اللازمة من نظافة، وتعقيم لجميع مساجد الأمانة. وشدد على أهمية استمرار أعمال الرش والتعقيم كافة الأماكن والأسطح ودورات المياه بالمطهرات والمنظفات يومياً والاهتمام بالنظافة والطهارة للمساجد ومرافقها بشكل دائم. وأشار إلى خطة المكتب الإرشادية المصاحبة لتعزيز الوعي في أوساط المجتمع بمخاطر الأمراض والأوبئة وحثهم على إتباع الإرشادات والتعليمات الصحية السليمة. ووجه ائمة المساجد والمختصين على ضرورة اشهار الملصقات والإرشادات التوعية في الأماكن البارزة بالمساجد وتوفير المعايير الوقائية اللازمة لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة الصحية الوقائية للمصلين والمجتمع.

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