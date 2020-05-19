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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : الإنتقالي يرحب رسمياً بوصول طارق صالح والأخير يؤكد مشاركته في معاركه ضد القوات الحكومية

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وهااام:ليلة القدر تفتح على طفل يمني من ابناء هذه المحافظة وتحوله من فقير معدم لا يجد مايأكل الى مليونير..والسبب غريب لا يخطر على بال اي انسان عاجل:سلطان عمان يقصم ظهر الانتقالي بالمال والسلاح..والميسري يتدخل بقوة ضاربة وسلاح فتاك ويسقط مدينة زنجبار والزبيدي يجن جنونه ويطالب السعودية بسرعة التدخل Advertisements عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن قبل قليل قرار صاعق اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار ) عاجل:الشرعية تدق ساعة الصفر وتقرع طبول الحرب وتحسم كل الامور بضربة موجعة لم يتوقعها ولي عهد ابو ظبي ولا الزبيدي ..وقناة(BBC) البريطانية تكشف السر عاجل: مفاجئة غير سارة للرئيس هادي قلبت الامور راسا على عقب..شاهد كيف حقق الزبيدي نصر كاسح جعل ولي العهد السعودي يعترف بانه اشجع واقوى من هادي عاجل:ليست الشرعية ولا التحالف ولا طارق عفاش..ابو علي الحاكم يتلقى ضربة ساحقة قصمت ظهره..لن تصدق من هزم ابو علي الحاكم شر هزيمة ( صورة ) tyle="text-align: justify;">أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن مشاركة العميد طارق صالح قائد ما يعرف بـ”المقاومة الوطنية المشتركة بالساحل الغربي” والمدعوم من الإمارات، في المعارك الدائرة بين مليشيا الانتقالي القوات الحكومية بمحافظة أبين جنوب اليمن ”.

جاء ذلك في سياق تغريدة نشرها نائب رئيس الانتقالي هاني بن بريك على حسابه بتويتر نشر فيها صورة لطارق صالح وهو في أبين وإلى جانبه قوات من المجلس الانتقالي يرفعون علم الجنوب.

ورحب بن بريك بوصول طارق صالح إلى أبين، كما أكد على دعمه من قبل الانتقالي واصفاً إياه بأنه “كان صادقاً بعهده”، وأن الانتقالي سيدعم طارق في جبهات الشمال.

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