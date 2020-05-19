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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن: صنعاء تعلن عن تطبيق إجراءات شديدة الصرامة وفرض هذا الأمر إلزامياً على الجميع في كل مكان (تفاصيل)

يواصل مكتب الصناعة بمحافظة صنعاء حملة النزول الميداني للتأكد من مدى التزام المحلات التجارية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة أمين شايع أن الحملة التي تستهدف كافة المحلات والمولات والأسواق التجارية تهدف الى التأكد من التزام العاملين في تلك المنشآت بالإجراءات الوقاية من كورونا . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وهااام:ليلة القدر تفتح على طفل يمني من ابناء هذه المحافظة وتحوله من فقير معدم لا يجد مايأكل الى مليونير..والسبب غريب لا يخطر على بال اي انسان عاجل:سلطان عمان يقصم ظهر الانتقالي بالمال والسلاح..والميسري يتدخل بقوة ضاربة وسلاح فتاك ويسقط مدينة زنجبار والزبيدي يجن جنونه ويطالب السعودية بسرعة التدخل عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن قبل قليل قرار صاعق اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار ) Advertisements عاجل:الشرعية تدق ساعة الصفر وتقرع طبول الحرب وتحسم كل الامور بضربة موجعة لم يتوقعها ولي عهد ابو ظبي ولا الزبيدي ..وقناة(BBC) البريطانية تكشف السر عاجل: مفاجئة غير سارة للرئيس هادي قلبت الامور راسا على عقب..شاهد كيف حقق الزبيدي نصر كاسح جعل ولي العهد السعودي يعترف بانه اشجع واقوى من هادي عاجل:ليست الشرعية ولا التحالف ولا طارق عفاش..ابو علي الحاكم يتلقى ضربة ساحقة قصمت ظهره..لن تصدق من هزم ابو علي الحاكم شر هزيمة ( صورة ) وبين ان الحملة تشمل صوالين الحلاقة وشركات الصرافة والمسالخ والاسواق.. مشيرا إلى الحرص على إلزام المحال التجارية بوضع ملصقات بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة . وبين ان الحملة الرقابية التي تستهدف كافة المديريات تعمل على التأكد من صلاحية المواد الغذائية ومدى الالتزام بالقائمة السعرية. فيما اشار مدير مكتب الصناعة بمديرية بني حشيش فايز القاضي الى تجاوب أصحاب المحلات التجارية في المديرية مع الحملة وتفاعلهم مع الاجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا. الى ذلك واصل صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة حملة النظافة بمديريات سنحان وهمدان وبني حشيش. وأوضح مدير النظافة بالصندوق يحيى شرف تواصل حملة النظافة ورفع المخلفات المكدسة في عدد من المناطق بالمديريات المستهدفة.

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