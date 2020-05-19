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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الان .. أقر الهجوم الحوثي على ردمان وتلفظ بالفاظ قبيحة على مشايخ البيضاء .. (الشامي) الحاكم العسكري للجماعة يوجه بنهب اموال وممتلكات الشيخ ياسر العواضي

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