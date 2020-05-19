إعلان لحج محافظة موبؤة بفيرروس كورونا والحميات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن محافظ لحج، اللواء الركن، أحمد عبدالله تركي، المدينة بإنها موبؤة بفيروس كورونا المستجد " كوڤيد ــ 19 " ، وأمراض حُمَّى الشيكونغونيا " المُكَرفِس " ، و حُمَّى الضَّنَك ، و الملاريا ، و ذلك على ضوء تقارير الإحصاءات اليومية المرفوعة إلى قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ، بالأعداد المهولة المتصاعدة للوفيات و المصابين من مواطني المحافظة ، بالأمراض ذاتها ، من لجنة طوارئ مواجهة ڤايروس " كورونا " بالمحافظة ، و اللجنة الفنية لمجابهة الڤايروس بالمحافظة .



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ونقلت صحيفة عدن الغد عن محافظ لحج، أنه أبلَغ ، اليوم الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والدكتور مَعِين عبد الملك سعيد ، رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور ناصر محسن ناصر بَاعَوم ، وزير الصحة العامة و السكان ، و منظمة الصحة العالمية ، والمنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي لبلادنا ، للتعجيل بتدخُّلاتهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، و التصدي لهذه الوبائيات الجائحة المنتشرة بالمحافظة ، لكونها حصدت أرواح الأبرياء من مواطنيها ، و الأمور الآن قد خرجت عن السيطرة لانعدام الإمكانات الطبية العلاجية لدى المحافظة .

و أضاف المحافظ تُركي . . قائلاً "إن الجميع يدرك مزايا كينونة محافظة لحج و خصوصيتها بالتصاق جسدها بالعاصمة عدن ، و ما يجري لعدن يسري على لحج و العكس صحيح ، لكون عدن و لحج جغرافيا واحدة و جسد واحد و تأريخ واحد و إرث واحد و نسيج اجتماعي واحد و حضارة واحدة و مُعاصَرَة واحدة و مصير واحد ، لكل ما يدور حول فلكهما ، لذلك فما أصاب عدن هو أيضاً أصاب لحج ، و لشح الإمكانات الصحية فإن محافظة لحج ، تقف عاجزة مادياً أمام الكارثة العظمى التي حَلَّت على سكانها الذين يعيشون في فقر مدقع لا يخفى على أحد في داخل الوطن و خارجه" .

واشار إلى أن إحصاءات الوفيات في مستشفى " ابن خلدون " العام ، بمدينة الحَوطَة عاصمة محافظة لحج ، و كذا بقية مستشفيات مديريات المحافظة ، و نتائج الفحوصات التي تم إرسالها إلى المختبرات الطبية العامة في العاصمة عدن ، أثبَتَت غالبيتها أنها تحمل إصابة أصحابها بصورة كبرى بڤايروس " كورونا " ، و كذلك حُمَّى الشيكونغونيا " المُكَرفِس " ، و حُمَّى الضَّنَك و الملاريا ، من سكان مدينة الحَوطَة حاضرة محافظة لحج ، و من مديريات المحافظة