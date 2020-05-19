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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن قبل قليل قرار صاعق اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار )

الوعود الكاذبة لمنظمة الصحة العالمية بانها ستحمي اليمنيين من فيروس كورونا وتقدم كل الدعم لمواجهة هذا الوباء القاتل ذهبت كلها ادراج الرياح وبدأ اليمنيين في الجنوب والشمال يتساقطون في الشوارع .

الرئيس هادي في فنادق الرياض والزبيدي في فنادق ابو ظبي وجميعهم لا يهتمون لحياة او موت اليمنيين .

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وحده الرئيس ترامب الذي اعلنها صراحة انه سيوقف اي دعم للمنظمة العالمية لانها خدعت اليمنيين والعالم ولم تحقق شيء سوى الاكاذيب وحلب الاموال من جميع الدول لتوزيعها على الموظفين في مكاتبهم ويتلقون مرتبات خيالية يحلم بها الوزراء ف كل دول العالم .

فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية للأبد ما لم تجرِ تحسينات خلال 30 يوما، وبإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها.

هذا و كان ترامب قد علق مساهمات بلاده في المنظمة الشهر الماضي متهما إياها بالترويج لمعلومات صينية ”مضللة“ بخصوص تفشي فيروس كورونا، رغم أن مسؤولي المنظمة نفوا الاتهام وقالت الصين إنها تتحلى بالشفافية والانفتاح.

وكتب ترامب رسالة على تويتر للمدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الاثنين جاء فيها ”إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال الثلاثين يوما القادمة، فسأجعل تجميدي المؤقت للتمويل الأمريكي للمنظمة دائما وسأعيد النظر في عضويتنا“.

كان ترامب قد قال في وقت سابق إن أسلوب تعامل منظمة الصحة مع أزمة الفيروس كان ”مؤسفا جدا“ وإنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن التمويل الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي في رسالته إن السبيل الوحيد أمام المنظمة هو أن تبدي استقلالا عن الصين، مضيفا أن إدارته بدأت بالفعل مناقشات مع تيدروس بشأن الإصلاح.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن مراجعة مستقلة لأسلوب التعامل العالمي مع الفيروس ستبدأ في أقرب وقت ممكن وإنها تلقت دعما وتعهدا قويا بالتمويل من الصين، التي تتسلط عليها الأضواء لأن بداية ظهور الوباء كانت فيها. وتم تسجيل أكثر من 4.75 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم و314414 حالة وفاة وفقا لإحصاء رويترز.

وساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 400 مليون دولار لمنظمة الصحة في 2019، وهو ما يمثل حوالي 15 في المئة من ميزانية المنظمة.

ودفعت واشنطن بالفعل حوالي 58 مليون دولار للمنظمة هذا العام حسبما صرح مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية الشهر الماضي، وهو ما يمثل نصف المطلوب منها دفعه لعام 2020.

وتقدم الولايات المتحدة عادة مئات الملايين من الدولارات سنويا كتمويل طوعي مرتبط ببرامج محددة بالمنظمة مثل حملات مكافحة شلل الأطفال والأمراض الممكن الوقاية منها باللقاحات وحملات مكافحة الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والسل وصحة الأم والطفل. ومن غير المعروف حجم التمويل الطوعي الذي قدمته الولايات المتحدة لبرامج المنظمة في 2020.