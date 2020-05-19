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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الشرعية تدق ساعة الصفر وتقرع طبول الحرب وتحسم كل الامور بضربة موجعة لم يتوقعها ولي عهد ابو ظبي ولا الزبيدي ..وقناة(BBC) البريطانية تكشف السر

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