دعم 325 مزارعاً بمأرب بشبكات ري بالتقطير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

استفاد 325 مزارعا من ذوي الحيازات الصغيرة في اربع مديريات بمحافظة مأرب من حزمة الدعم الزراعي المقدمة من وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والاصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة اجمالية تصل الى 500 الف دولار امريكي ،وذلك قدمت ضمن مشروع الدعم التكميلي للمشروع الطارئ لدعم استمرارية العمل الذي ينفذ بالشراكة مع مكتب الزراعة والري بالمحافظة، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



واطلع وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح خلال زيارته الميدانية لعدد من المزارع في منطقة المنين بلاد الاشراف بمديرية المدينة على مدى فاعلية هذا المشروع والنتائج التي عاد بها على المزارعين والانتاج الزراعي من المحاصيل النقدية.

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واستمع الوكيل مفتاح من مدير عام مكتب الزراعة المهندس سيف الولص والمهندسين المشرفين والمزارعين المستفيدين الى شرح عن مكونات الدعم المقدم للمزارعين في مديريات المدينة، صرواح، الوادي، وحريب، والتي شملت شبكة ري حديثة بالتقطير ومقطرات من نوع GR الجديدة، مع وحدة تسميد عن طريق الحقن الى جانب تقديم الاسمدة والبذور ولملش والشاش الزراعي للمزراعين والتدريب والارشاد الزراعي المتواصل من قبل المهندسين الزراعيين التابعين لمكتب الزراعة بالمحافظة لتعزيز فائدة وخبرات المزارعين.

وطاف الوكيل مفتاح بعدد من المزارع واستمع من المزارعين الى فارق الانتاج وكلفتة بين الري بالغمر سابقا وشبكة الري بالتقطير، واطلع الى مستوى الانتاج الزراعي من المحاصيل الغذائية النقدية التي تعزز الامن الغذائي وتحسين من مستوى دخل المزارعين وحياتهم المعيشة..مشيداً بهذا المشروع الهام والنجاح الذي حققة في اول تجربة له.. مشددا على اهمية التوسع في هذا المشروع لاستهداف مزارعين في بقية مديريات المحافظة..

واكد الدكتور مفتاح على ان القطاع الزراعي والمزارعين من اولويات اهتمام قيادة السلطة المحلية كونه يمثل من اهم الانشطة الاقتصادية في المحافظة التي تعتبر احدى سلات اليمن الغذائية الهامة وما تنتجه من فواكه وخضروات وحبوب وثروة حيوانية، الى جانب استيعاب القطاع الزراعي لاعداد كبيرة من الاسر النازحة الى المحافظة من مختلف المحافظة كعمالة في هذا القطاع.