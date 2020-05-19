مركز الملك سلمان يدشن مشروع صحي ويوزيع سلال غذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع تهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوقائية بمديرية حيران في محافظة حجة ولمدة 6 أشهر، يستفيد منه 10,861 مواطن، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



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وسيقوم مركز الطوارئ بتقديم خدمات الفرز والعزل للحالات المصابة بالأمراض الوبائية وعلاجها بالإضافة إلى توعية وتثقيف المجتمع المحيط، ويتبع إشرافيًا وفنيًا إلى مركز الجودة الصحي الممول كذلك من مركز الملك سلمان للإغاثة.

الى ذلك وزع المركز 800 سلة غذائية، على أسر ذوي المصابين بمرضى السرطان بمديرية كريتر في محافظة عدن، استفاد منها 400 أسرة، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في اليمن.

وفي تعز وزع المركز 180 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقرًا في قرية الشراجه بمديرية جبل حبشي التابعة، استفاد منها 180 أسرة.