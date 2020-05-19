الكثيري يفتتح ملحقا لمركز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

الخليج 365 - سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء اليوم بسيئون ملحق مركز العزل العلاجي لفيروس كورنا بهيئة مستشفى سيئون بتمويل من السلطة المحلية و مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت .



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و استمع الوكيل الكثيري و مدير عام مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي من رئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد الى شرح عن المركز الذي تم تجهيزه ب60 سرير موزعة في خمس غرف مجهزة بوسائل التكييف .

ولفت عيديد الى ان المركز سيعمل على استيعاب الحالات التي لاتحتاج الى عناية تنفسية وحالتها الصحية مستقرة .

مقدما الشكر والتقدير لجهود السلطة المحلية و مكتب الصحة الصحة في دعم القطاع الصحي ليتمكن من مجابهة جائحة كورونا .