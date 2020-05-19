وكيل مأرب يدشن توزيع 20 وحدة سكنية للاسر النازحة من مديرية مجزر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري ومعه مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى، توزيع 20 وحدة سكنية (كرفانات) للاسر النازحة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مديرية مجزر، بكلفة اجمالية بلغت 14 مليون ريال والتي تنفذها جمعية مجزر الخيرية التنموية وبتمويل من الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



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واطلع الوكيل الباكري على مكونات الوحدة السكنية والتي تشمل غرفتين ومطبخ وحمام وصالة،مزودة بالعوازل من الحرارة والبرودة واماكن التكييف ومنظومة الكهرباء..مسمتعاً الى شرح من مدير جمعية مجزر عبدالله جمالة الى شرح عن المشروع الذي يستهدف مساعدة النازحين من مديرية مجزر منذ يناير الماضي بسبب تصعيد مليشيا الحوثي في نهم ومجزر والذين بلغوا حتى الان 1750 اسرة منها 325 اسرة فقدت معيلها و52 اسرة عائلها تعرض للاعاقة بسبب الاحداث واستهداف مليشيا الحوثي لقراهم ومزارعهم قبل نزوحهم.

واشاد الباكري الى ان هذا التدشين هو تدشين لمشروع السكن البديل للنازحين من مختلف المحافظات وفق خطط الاولوية والمعدة من ادارة مخيمات النازحين مع شركاء العمل الانساني، والذي يوفر سكن لائق للاسر النازحة الى المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة ما عملية النزوح ما تزال مستمرة.. داعيا المنظمات الانسانية الاقليمية والدولية ورجال الاعمال واصحاب الايادي البيضاء الى تقديم الدعم اللازم لهذا المشروع من اجل تخفيف معاناة الاسر النازحة.