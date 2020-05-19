المجالس التطوعية بمديرية حصوين تنفذ حملة تعقيم في الوادي ودكبريت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 الخليج 365 - المهرة نفذت المجالس التطوعية لشباب منطقتي الوادي ودكبريت بمديرية حصوين اليوم حملة تعقيم للأماكن العامة بالتعاون مع صندوق النظافة بالمديرية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

Advertisements واستهدفت الحملة اماكن التجمعات والمساجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وكان مدير عام المديرية - رئيس لجنة الطوارئ، الشيخ ياسر عبدالله الأسد أعلن أن الحملة التي تنفذ في مختلف مناطق المديرية تأتي في إطار الإجراءات المعلنة من قبل لجنة الطوارئ في المحافظة برئاسة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر احترازا من تفشي الوباء في المحافظة، مشيداً بدور الشباب المتطوعين وتعاونهم في تنفيذ الحملة والجهود التي يبذلها صندوق النظافة بالمديرية .

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