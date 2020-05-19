شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في أزمة رامي مخلوف ابن خال الأسد .. وإجراء مفاجئ من النظام السوري تجاهه ! وثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وكالة رويترز بأن النظام السوري أصدر الثلاثاء أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه.

وتداول مغردون على تويتر صورة القرار الصادر ضد مخلوف.

وكان مخلوف ابن خال الأسد قد نشر الاثنين وثيقة وتوضيحا عبر صفحته في فيسبوك يؤكد فيهما عدم صحة ما قالته هيئة الاتصالات بأن شركة اتصالات سيرتيل التي يملكها، ترفض دفع المبالغ المستحقة عليها.

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وقال إن وثيقة مسجلة رسميا في العاشر من مايو بينت فيه سيرتيل استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، حيث طلبت الشركة بأن تكون العملية على دفعات بما في ذلك الفوائد المترتبة عليها.

وردت الهيئة على ما نشره مخلوف وقالت إن ما استعرضه رئيس مجلس إدارة سيرتيل يأتي ضمن “حملة الخداع والمواربة للتهرب من سداد حقوق الخزينة العامة”.

وأضافت أنه يرفض منح فريق الإدارة التنفيذية صلاحية التوقيع على الاتفاق لسداد المبالغ المترتبة على الخزينة، معززة هذا الأمر بوثيقة توضح ذلك.