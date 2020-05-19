شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تخيلتم شكل شقيقة الفنانة نانسي عجرم .. سوف تنصدمون عند مشاهدتكم هذا الفيديو !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشقيقة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، حيث تبين من خلاله الشبه الكبير بينهما .

وظهرت الكاتب نادين عجرم في صورا نشرتها على حسابها ، من احتفالها بعيد ميلاد إبنها عمر الذي بلغ الـ5 سنوات .

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وعلق مغردون على الصور بقولهم أن الكاتبة نادين عجرم لا تشبه كثيرا شقيقتها الفنانة نانسي ، بينما أشار البعض الآخر إلى وجود شبه كبير بالملامح بين الشقيقتين .

يشار إلى أن الصور التي تجمع بين الكاتبة نادين شقيقتها نانسي ، تكاد تكون شبه نادرة ، وفي المقابل تحرص كلا من الشقيقتين على مشاركة الكثير من صورهما على مواقع السوشال ميديا .