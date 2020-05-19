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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ليست الشرعية ولا التحالف ولا طارق عفاش..ابو علي الحاكم يتلقى ضربة ساحقة قصمت ظهره..لن تصدق من هزم ابو علي الحاكم شر هزيمة ( صورة )



تمكنت قبائل البيضاء الشرسة من توجيه ضربة ساحقة للحوثيين واستطاعت تدمير ثمانية طقوم تتبع مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء (وسط اليمن). وقال مصدر قبلي في تصريح صحفي ان 8 طقوم حوثية حاولت اقتحام مديرية ردمان تحديداً من اتجاه مديرية السوادية، لكن القبائل تصدت لها وقامت بتدميرها، ما أدى الى مقتل من عليها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل:ليست الشرعية ولا التحالف ولا طارق عفاش..ابو علي الحاكم يتلقى ضربة ساحقة قصمت ظهره..لن تصدق من هزم ابو علي الحاكم شر هزيمة ( صورة ) Advertisements وذكر المصدر، ان الحوثيين توقفوا بعد الضربة القبيلة لهم، غير أن التحشيد مستمر من قبل الطرفين. وبحسب مصدر قبلي آخر، فإن مقاومة البيضاء سبق وان دمرت 3 اطقم وسياره صالون على متناها 20 مسلحاً تتبع مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الحكيل بمحافظة البيضاء.

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