- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة النفط تقدم مساعدات طبية للقطاع الصحي لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قدمت وزارة النفط والمعادن مساعدات طبية أساسية لوزارة الصحة العامة والسكان وذلك ضمن الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا لوكالة سبا الشرعية.
واوضحت وزارة النفط والمعادن، بان المساعدات الطبية المقدمة تحتوي على 140,000 كمامة للوجة، و 10,000 واقي للوجه،و 3000 كمامة نوعة (KN95) و 10 أجهزة تنفس اصطناعي ،و 5000 أطقم اختبار لفيروس كورنا (Rapid Covid19 test kits) ،و850 جهاز قياس حرارة ترمومتر(IR) و 300 كفرول ملابس حماية.
واشارت الى هذه المساعدات تأتي في اطار تضافر وتكاتف جهود أجهزة الدولة لمكافحة إنتشار تفشي فيروس كورونا والمساهمة في دعم القطاع الصحي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا..مؤكدة استمرارها تقديم الدعم للقطاع الصحي للتغلب على هذا الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النفط تقدم مساعدات طبية للقطاع الصحي لمكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.