وزارة النفط تقدم مساعدات طبية للقطاع الصحي لمكافحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قدمت وزارة النفط والمعادن مساعدات طبية أساسية لوزارة الصحة العامة والسكان وذلك ضمن الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



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واوضحت وزارة النفط والمعادن، بان المساعدات الطبية المقدمة تحتوي على 140,000 كمامة للوجة، و 10,000 واقي للوجه،و 3000 كمامة نوعة (KN95) و 10 أجهزة تنفس اصطناعي ،و 5000 أطقم اختبار لفيروس كورنا (Rapid Covid19 test kits) ،و850 جهاز قياس حرارة ترمومتر(IR) و 300 كفرول ملابس حماية.

واشارت الى هذه المساعدات تأتي في اطار تضافر وتكاتف جهود أجهزة الدولة لمكافحة إنتشار تفشي فيروس كورونا والمساهمة في دعم القطاع الصحي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا..مؤكدة استمرارها تقديم الدعم للقطاع الصحي للتغلب على هذا الوباء.