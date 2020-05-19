البحسني والجريري يناقشان تطورات الوضع الوبائي في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

عُقد مساء الإثنين، لقاء عام لمناقشة الوضع الوبائي لمرض كورونا "كوفيد -19" بساحل حضرموت منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني حتى 17 مايو/أيار الجاري.



وفي بداية اللقاء أعلن مدير مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت، الدكتور رياض الجريري، عن اكتشاف سبع حالات مخالطة مصابة بكورونا، فجر الإثنين، منها حالة وفاة لرجل حضرمي متزوج في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال الجريري في تصريح له: "قبل رصد هذه الحالات في ساحل حضرموت من يناير حتى 17 مايو، تم تسجيل 39 حالة، منها 21 مؤكدة اصابتها بالمرض مخبرياً كالتالي: "3 حالات شفاء، 6 وفيات، و12 حالات نشطة".

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وأشار الجريري الى أنه تم اكتشاف أول حالة في حضرموت في 5 ابريل الماضي، وأن أغلب الحالات فوق الـ 45 عاماً بنسبة 57%، ومن 25 عام الى 45 عام بنسبة 33% "حالة وحيدة"، ولا توجد أي حالات مصابة في الأطفال، وأغلب الحالات قادمة من مناطق موبوءة.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، فرج البحسني، أهمية عقد هذا اللقاء مع الكوادر الطبية للدفع بجهود مكافحة وباء "كورونا" الذي اجتاح العالم ولم تكن حضرموت والبلاد بمعزل عن هذا الفيروس الخطير.

وجدّد المحافظ التأكيد على رفع الجاهزية لمواجهة الفيروس الذي أوقع بحالات كثيرة في ساحل ووادي حضرموت منها حالات وفاة، وضرورة استشعار الخطر والتزام الوقاية كونها السبيل الأنجع للحماية من المرض.

وأكد البحسني أن السلطة المحلية ستعمل وبشكل عاجل على توفير وسائل السلامة للطواقم الطبية، معلناً عن متابعته مع الحكومة لزيادة مخصصات الكادر الصحي بنسبة 40% وتوظيف المتعاقدين والمتطوعين في المجال الصحي