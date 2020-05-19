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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز خلال موجهات مع الجيش في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قتل أحد ابرز قيادات كتائب الحسين التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية، والعشرات من عناصره في جيهة صرواح، محافظة مأرب.
وقتل القيادي الحوثي البارز المدعو "ابو صدام علي عبدالستار الشامي"، والعشرات من افراده في جبهة صرواح، بمأرب، بحسب مصدر عسكري.
وشهدت جبهة صرواح مواجهات عنيفة بالاسلحة المتوسطة والثقيلة، بين القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة اخرى
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