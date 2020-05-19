إب.. مقتل مسنة بسلاح أبيض أثناء مقاومتها لص اقتحم منزلها

أفادت مصادر محلية، في مدينة إب، وسط اليمن، بمقتل مسنة بسلاح أبيض، في ظل ارتفاع وتيرة الجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وأوضحت المصادر أن "آسيا المخلافي" ـ مسنة ـ قتلت طعناً في حارة مجمع الغيثي بمنطقة المعاين غرب مدينة إب، من قبل لصاً اقتحم منزلها بهدف السرقة.



وأضافت المصادر القول بأن المجني عليها قاومت لصاً اقتحم منزلها، غير أنها تعرضت لطعنات قاتلة من قبل اللص الذي تمكن من سرقة مجوهرات وأموال.



وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من سرقة منزل امرأة في منطقة سائلة جبلة جنوب مدينة إب، في ظل تزايد أعمال السرقات والسطو على ممتلكات المواطنين بمحافظة إب، والتي تشهد فلتاناً أمنياً زادت معه حدة الجريمة ومعدلات القتل اليومية والنهب من قبل عصابات مرتبطة بمليشيا الحوثي.



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