الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من نسبة وفيات كورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من نسبة الوفيات جراء كورونا في اليمن، مقارنة بنسبة حالات الإصابة.



وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، "أن هناك 126 حالة مؤكدة إصابتها في اليمن بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 19 حالة وفاة ذات صلة بالوباء".

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وتابع أنه: "خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن 91 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في اليمن، بزيادة تقدر بنسبة 325% تقريبًا عن الأسبوع الذي سبقه، حينما تم الإبلاغ فقط عن 28 حالة مؤكدة مختبرياً".

وأفاد البيان بأن معدل الوفيات مرتفع بشكل مثير للقلق إذ يبلغ 9ر15% من إجمالي حالات الإصابة.

ولفت إلى أن الوباء وصل إلى 10 محافظات يمنية من بينها صنعاء وعدن وتعز وحضرموت