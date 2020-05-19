"بلا حدود" تدعم مليشيا الحوثي بـ27 طنا من الأدوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قدمت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الإنسانية، الاثنين، 27 طناً من المساعدات الطبية لوزارة الصحة الخاضعة لمليشيات الحوثي، في وقت تؤكد فيه تقارير بيع المليشيات للمساعدات الطبية.



وذكر مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، أن طائرة تابعة لأطباء بلا حدود وصلت إلى المطار تحمل 27 طنا من المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجات دعما للقطاع الصحي في اليمن.

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وتأتي هذه المساعدات، ضمن الإجراءات التي تقوم بها منظمات إغاثية دولية للحد من انتشار فيروس كورونا في اليمن التي تعاني ضعفا هائلا بالقطاع الصحي.

وحتى مساء الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المناطق التابعة للحكومة والحوثيين، 132، توفي منهم 21، وتعافى ست حالات.

وفي 3 مايو، حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية تأثر نصف سكان اليمن بفيروس كورونا، في ظل هشاشة القطاع الصحي بالبلاد، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات