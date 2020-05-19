تعرف على أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء 19 مايو /أيار 2020:

- تشييع جثمان قيادي في النخبة الشبوانية https://www.elyamnelaraby.com/480516 - مليشيا الحوثي تختطف أكاديميا بجامعة الحديدة على خلفية منشورات https://www.elyamnelaraby.com/480510 - مليشيا الحوثي تحرم الفقراء والمحتاجين من زكوات تجار إب https://www.elyamnelaraby.com/480509 - إغلاق الأسواق والمحال التجارية في شبوة بسبب تفشي جائحة كورونا Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/480508 - تواصل عمليات دفن جثث أشخاص توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في إب https://www.elyamnelaraby.com/480506 - القوات الحكومية تعلن تحرير مواقع إستراتيجية في "نهم" ومصرع 20 حوثياً https://www.elyamnelaraby.com/480504 - إصابة 15 حالة بفيروس كورونا في تعز ووفاة 3 حالات https://www.elyamnelaraby.com/480502 - القبض على 4 أشخاص قدموا من جيبوتي على متن قارب عن طريق البحر https://www.elyamnelaraby.com/480489 - الحديدة.. مليشيا الحوثي تمطر القرى السكنية ومزارع المواطنين في الدريهمي بالقذائف https://www.elyamnelaraby.com/480488

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