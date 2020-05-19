شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشييع جثمان قيادي في النخبة الشبوانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

شبوة - الخليج 365

شيع اليوم بمحافظة شبوة جثمان قيادي جنوبي استشهد برصاص مليشيات الإخوان.



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وذكرت مصادر محلية، أن أعداد كبيرة من أهالي محافظة شبوة شيعوا جثمان الشهيد طلال بن عريق الديولي أحد جنود قوات النخبة الشبوانية.

ويأتي هذا بعد استشهاده عصر أمس في مدينة نصاب برصاص ما تسمى القوات الخاصة التابعة للإخوان.

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