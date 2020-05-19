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تشييع جثمان قيادي في النخبة الشبوانية

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شبوة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

تشييع جثمان قيادي في النخبة الشبوانية

شبوة - الخليج 365

شيع اليوم بمحافظة شبوة جثمان قيادي جنوبي استشهد برصاص مليشيات الإخوان.

 

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وذكرت مصادر محلية، أن أعداد كبيرة من أهالي محافظة شبوة شيعوا جثمان الشهيد طلال بن عريق الديولي أحد جنود قوات النخبة الشبوانية.

 

ويأتي هذا بعد استشهاده عصر أمس في مدينة نصاب برصاص ما تسمى القوات الخاصة التابعة للإخوان.

 

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