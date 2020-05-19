- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تختطف أكاديميا بجامعة الحديدة على خلفية منشورات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
اختطف مسلحون حوثيون، أكاديميا بجامعة الحديدة، غربي اليمن.
وبحسب رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي إن مليشيات الحوثي خطفت الدكتور وديع الشرجبي المدرس في قسم الإعلام بجامعة الحديدة بسبب كتاباته وإدانته لاختطاف عدد من طلاب الجامعة خلال الفترة الأخيرة، ومطالبته بالإفراج عنهم ومراعاة أوضاعهم الأسرية والصحية.
وكانت المليشيات قد اختطفت العشرات في أوساط الناشطين وطلاب الجماعة بمحافظة الحديدة، ومن بين المختطفين ثلاثة من طلبة الجامعة هم "مجاهد وهيب المعصلي، اسامة عائش، عادل الحكيم".
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تختطف أكاديميا بجامعة الحديدة على خلفية منشورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.