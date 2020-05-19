شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق الأسواق والمحال التجارية في شبوة بسبب تفشي جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 شبوة - الخليج 365 أغلقت الأسواق والمحال التجارية في شبوة بعد انتشار فيروس كورونا.

Advertisements ‏ في التفاصيل، أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة تقر إغلاق جميع الأسواق والمحلات التجارية بإستثناء الصيدليات وقسم السفري في المطاعم. وذلك من الساعة الـ 9 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً لمدة يومين قابلة للتمديد ابتداءً من مساء الاثنين 18 مايو.

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