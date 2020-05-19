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تواصل عمليات دفن جثث أشخاص توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في إب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

تواصل عمليات دفن جثث أشخاص توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في إب

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، بتواصل عمليات دفن لعدد من المواطنين الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، في مقبرة الغفران.

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ويأتي هذا وسط حضور أطقم حوثية وقطع بعض الشوارع القريبة من المقبرة.

 

كما يأتي هذا بالتزامن مع إنكار المليشيا الحوثية وجود اصابات ووفيات بالوباء، وممارسة التكتيم على وجود الفيروس، في ظل تحذيرات من كارثية التكتم والإخفاء

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