القوات الحكومية تعلن تحرير مواقع إستراتيجية في "نهم" ومصرع 20 حوثياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

صنعاء - الخليج 365

أعلنت القوات الحكومية، تحرير عدد من المواقع في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.



وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت هجوماً نوعياً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وصولاً إلى جبال بحرة والمنامة".

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وأضاف المصدر، أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من مليشيات الحوثي وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.

وأشار إلى أن القوات الحكومية استعادت كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها عربة وثلاثة أطقم".

ولفت المصدر، إلى أن المواقع التي حررتها قوات الجيش الوطني، كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثة ومن خلالها تقصف القرى والأحياء السكنية غرب مأرب، مخلفة ضحايا من المدنيين وآخرهم الشهيدة فاطمة الأجدعي.

وخلال الأيام الماضية كثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية من قصف الأحياء السكنية في مدينة مأرب.