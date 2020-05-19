القبض على 4 أشخاص قدموا من جيبوتي على متن قارب عن طريق البحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

تعز - الخليج 365

ألقى لواء باب المندب العامل ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، على أربعة أشخاص حاولوا الهروب بعد أن قدموا من دولة جيبوتي على متن قارب عن طريق البحر.



وقال رئيس عمليات لواء باب المندب العقيد/ عادل المحولي أن دورية من الكتيبة الثالثة ألقت القبض على أربعة أشخاص من أبناء بربرة قادمين من دولة جيبوتي حاولوا الهروب من ساحل قطاع العرضي.

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وأضاف المحولي أن الأفراد حاولوا الهروب مستغلين وقت الإفطار، وتم ملاحقتهم والقبض عليهم، وحجزهم في مكان آمن وبعيد حتى يتم التأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا.

وأشار، إلى أن قيادة اللواء قامت بالتواصل مع الجهات المختصة بمكتبي الصحة في مديريتي المخا وذوباب، للقيام بالإجراءات اللازمة والفحوصات الطبية المعمول بها.

هذا وكانت قوات لواء باب المندب قد حجرت في 17 مايو من هذا العام، 8 أفراد قادمين من دولة جيبوتي على متن قارب تجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.