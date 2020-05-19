الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في التحيتا والجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الاحياء والقرى السكنية في التحيتا والجبلية جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وأفادت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا بنيران معدلاتها المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا بشكل متعمد وهستيري

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وأضافت المصادر ان مليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بسلاح م.ط 23 الثقيل وبمختلف العيارات الرشاشة.

وأكدت المصادر إن القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم، لانعدام الأمان وفقدان الرغبة في العيش في ظل القصف المتواصل.

وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث لقداسة شهر رمضان المبارك أو اعتبار للوضع الإنساني المتدهور في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة.