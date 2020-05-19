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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تقصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الدبابة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذيفة دبابة.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت قذيفة دبابة على مطاحن وصوامع البحر الأحمر التي يخزن فيها القمح مما أدى إلى تضرر أجزاء من المباني وخسائر مادية بالمطاحن.
وتواصل مليشيات الحوثي تعنتها بخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة بإستهداف الممتلكات العامة والخاصة والأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف مخلفة دماراً واسعاً بالبنى التحتية والمساكن العامة وموقعة ضحايا مدنيين بالمئات
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