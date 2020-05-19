باعوم يشارك في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم،عبر شبكات الاتصال المرئي ،في اجتماع أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.



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وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة عدد من زعماء دول العالم، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،أن الحكومة اليمنية تبذل كافة الجهود والإمكانات المتاحة لمجابهة وباء فيروس كورونا، والاوبئة والفيروسات الاخرى.. داعياً المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الأممية والدولية إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في هذا المجال وحشد الدعم للبرامج الصحية في بلادنا.

وطالب الوزير باعوم، منظمة الصحة العالمية، إلى إرسال خبراء الى العاصمة المؤقتة عدن، لتشخيص الوضع الوبائي الحاصل في المدينة نظراً لوجود كثير من الأوبئة والحميات التي انتشرت مؤخراً جراء الامطار والسيول التي شهدتها عدن..مجدداً إلتزام الحكومة بتقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الأممية والدولية، للاستمرار في تنفيذ برامجها ومشاريعها في اليمن، ومساندة جهود الحكومة اليمنية.

وأكد باعوم ، أن منظمة الصحة العالمية شريك رئيسي للحكومة اليمنية من خلال برامجها ومشاريعها التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات اليمنية..موضحاً أن كافة الجهود الرامية إلى دعم اليمن في مجابهة وباء كورونا والأوبئة محل تقدير وترحيب من الحكومة والشعب اليمني.