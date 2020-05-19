شكرا لمتابعة خبر عن رد يباغت الحوثيون في العاصمة صنعاء .. سقوط مواقع استراتيجية في جبهة نهم ومقتل نحو 20 عنصرا وجرح آخرين (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس الاثنين، من تحرير عدد من المواقع في مديرية نهم شرقي صنعاء، رداً على اعتداءات جماعة الحوثي وقصفها منازل المواطنين في المناطق السكنية غرب مارب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّوا هجوماً نوعياً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم وصولاً إلى جبال بحرة والمنامة.

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وأضاف بأن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من جماعة الحوثي وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها عربة وثلاثة أطقم.

وأشار المصدر إلى أن المواقع التي حررتها قوات الجيش الوطني، اليوم، كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي ومن خلالها تقصف القرى والأحياء السكنية غرب مارب، مخلفة ضحايا من المدنيين وآخرهم الشهيدة فاطمة الأجدعي.