شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد : اشتباكات عنيفة للقوات المشتركة وهي تسحق هجوم حوثي داخل مدينة الحديدة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة مشاهد اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة الحديدة غربي اليمن صباح أمس الاثنين 18 مايو تكللت بسحق هجوم لجماعة الحوثي وتكبيدها خسائر فادحة.

ووفق ما أفاد به الإعلام العسكري شنت جماعة الحوثي ساعات الصباح الأولى هجوماً من ثلاثة محاور؛ من محيط معسكر الدفاع الساحلي وحارتي 7 يوليو والضبياني، ومن كلية الهندسة وجولة سيتي ماكس مستخدمة عناصر انتحارية وغطاء ناريا مكثفا.

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وأضاف أن جماعة الحوثيدفعت بالعشرات من عناصرها تحت غطاء ناري مكثف ضمن مخطط لاختراق الأحياء السكنية المحررة في شارعي الخمسين وصنعاء ومحيط مدينة الصالح ولكن دون جدوى.

مؤكدا أن أبطال القوات المشتركة حسموا الاشتباكات التي استمرت زهاء ساعة، ببسالة أحرقت العناصر المتسللة على خطوط التماس، ومطاردة الفارين في عمق مناطق سيطرتهم ولايزال عدد من الجثث متناثرة .

واستخدمت جماعة الحوثي منصات مدفعية بين منازل المواطنين في حارتي 7 يوليو والضبياني جاعلة من السكان دروعا بشرية، الأمر الذي اضطر القوات المشتركة استخدام السلاح المناسب لتجنيب المدنيين أية مخاطر.

كما استهدفت بقذيفة دبابة مطاحن البحر الأحمر مخلفة المزيد من الأضرار فيها.

ولفت ذات المصدر أن الهجوم الفاشل مخطط له منذ مطلع رمضان ، مشيرا إلى أن تحركات جماعة الحوثي وتجهيزاتها كانت مرصودة بدقة الأمر الذي أفقدها عنصر المباغتة أمام يقظة وصلابة القوات المشتركة.