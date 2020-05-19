شكرا لمتابعة خبر عن الزبيدي : يتوجه الى العاصمة السعودية الرياض بدعوة رسمية من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اعلامية ان اللواء عيدروس الزبيدي سيتوجه الى الرياض خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء بدعوة من السعودية للتباحث عن اخر التطورات في جنوب اليمن.

وحسب مصادر دبلوماسية لموقع "ارم نيوز" أنه من المرجح أن يغادر الزبيدي الموجود حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء صوب الرياض.

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وبشأن أسباب الزيارة رفضت المصادر الحديث عن ذلك، واكتفت بالقول إنها تأتي في إطار مساعي المملكة للتهدئة والتباحث حول أزمة خفر السواحل الأخيرة وآخر المستجدات.

وأفادت المصادر أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض.