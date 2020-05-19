شكرا لمتابعة خبر عن متحدث لجنة الوساطة : يخرج عن صمته ويلخص معارك ابين .. لا منتصر ولا مهزوم ويدعو لتحرك عاجل لحقن الدماء وايقاف الحرب (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الإعلامي علي منصور مقراط متحدث وساطة التهدئة للقادة العسكريين نداء عاجل إلى أعضاء فريق وساطة التهدئة من كبار قادة الجيش الجنوبي المخضرمين الذين مازالوا في موقف الحياد للتدعيم والتحرك الفوري لإيقاف الحرب المأساوية الدامية التي تدور رحاها في محافظة أبين بين طرفي الشرعية والمجلس الانتقالي ودخلت اسبوعها الثاني على التوالي لحقن الدماء الغالية التي تسفك والأرواح التي تزهق في رمال الشيخ سالم وقرن امكلاسي .

وقال الإعلامي العسكري المعروف علي مقراط الذي خرج عن صمته : توقفت شخصيأ كمتحدث او ناطق باسم وساطة التهدئة بعد أن صدمت الجهود المضنية لوساطة القادة العسكريين والتي كانت قد نجحت في مرحلتها الأولى بنزع فتيل الحرب وبعد تفجير الأوضاع لزمت الصمت لأنني أدرك أن لاجدوى لصوت العقل والسلام أمام لعلعة الرصاص والمدافع وراجمات الصواريخ وان دعوة من هذا القبيل عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي لن تسمع من أي طرف أمام التعبئة والشحن والتحريض من الماكنة الإعلامية لطرفي القتال.

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وكشف الصحفي مقراط غياب وساطة التهدئة في هذا الوضع الخطير والحرج انه يعود إلى إعلان بعض أعضاء الوساطة عن مواقفهم مع الأطراف ، لكن على الأرجح أن معظمهم ثابتين في الحياد بقناعاتهم لكنهم يدركون أن الأوراق اختلطت ولم تعد كلمتهم مسموعة أولها صداها من أي طرف.

لكنه استدراك قائلأ : مازال لدي أمل بتدخل هولأء القادة العسكريين التاريخيين وعلى رأسهم اللواء محمد راجح لبوزة واللواء أحمد البصر سالم واللواء علي قاسم طالب واللواء صالح علي حسن واللواء صالح علي زنقل واللواء المسلمي والعميد فضل طهشة والعميد علي محمد الكود والعميد الدكتور قائد عاطف والعميد فضل غرامة والعميد علي محمد السعدي والعميد محمد إسماعيل والعميد محمد المشرقي وإشراك ايضأ اللواء أحمد سالم عبيد وان كان على العكاز واللواء قاسم يحي واللواء محمد هيثم واللواء محسن الداعري واللواء قاسم سعيد واللواء الدكتور صالح محمد حسن والعميد محمود صائل وأحمد بامدحن وآخرين وأعتقد ان هذه الكوكبة من الطبقة القيادية العسكرية الوطنية السامقة أن تداعت وتحركت قد يكون لها صداها ويكتب لها الله النجاح في إيقاف هذه الحرب المؤلمة الدامية كون الاوضاع في أبين الضحية وعدن وغيرها لم تعد تحتمل فالناس تموت يوميأ بالمئات جراء الأمراض والأوبئة التي انتشرت وصارت المقابر تستقبل في عدن العشرات وأرقام الوفيات مهولة وفي ذات الوقت الحرب في أبين تحصد خيرة العسكريين.

واختتم المتحدث الإعلامي لوساطة التهدئة الإعلامي مقراط القول : أقولها بصراحة أن لامنتصر ولامهزوم في هذه الحرب وان تخايل البعض أنه يقاتل على قضية لاجتثاث الآخر ومسحة من الوجود فهذه مجرد نزوات وفي النهاية سيندم الجميع ، ولكن بعد فوات الأوان ولن يفيد الندم.

مشددا على هولأ القادة وإشراك معهم من يرون من الشخصيات المقبولة أن يسرعوا لإنقاذ مايمكن إنقاذه من الدماء والأرواح التي تبتلعها صحراء أبين ، نعم إيقاف الحرب وفتح باب الحوار الحقيقي بين الطرفين وان يعترف كل طرف بالآخر ، الجنوب وان كان جريح ومنهك يجب أن يتسع للجميع في الشراكة ، باختصار أرى أن هناك ماتبقي من الفرص وان كان الجرح غائر والدم وصل إلى الركب ، والنسيج الاجتماعي لم ينقسم وحسب بل تناثر إلى أشلاء متباعدة. لكن الأمل لم يموت بإعادة لملمتة تدريجيأ ان شاء الله