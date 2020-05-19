شاهد : اجتماع موسع للمجلس الانتقالي في محافظة سقطرى .. يخرج بعدد من النقاط تعرف عليها (صور وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ترأس المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، الاثنين الموافق 18 مايو 2020م، اجتماعاً موسعا ضم القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية ورؤساء الإدارات بالقيادة المحلية للمحافظة، وأعضاء الجمعية العمومية، ورئيسي القيادتين المحليتين بمديرتي حديبو وقلنسية ورؤساء المراكز بالمديرتين. وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في المحافظة والتصعيد الذي لجأت إليه السلطة الإخوانية لخلق الفوضى عبر مليشياتها المسلحة، من خلال محاولة إعادة عمليات الاغتيال والملاحقات للقيادات العسكرية والأمنية والسياسيين المدنيين والنشطاء والإعلاميين. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) Advertisements مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأدان الاجتماع تمادي تلك العصابات الإخوانية في مضايقة أبناء سقطرى تنموياً واجتماعياً واقتصادياً، وتعمدها عرقلة دخول الباخرة الإماراتية التي تحمل مساعدات إنسانية ومنها مادة الديزل للمحطات الكهربائية بالأرخبيل، وكذا التضييق على الداعمين واحتكار الميناء لتمرير مشاريع الجماعات الإرهابية عبر هذا المنفذ الهام. وأجمع الحاضرون على ضرورة حماية الجزيرة وضبط الميناء من أي اعتداء إرهابي من قبل هذه المليشيات الإخوانية الإرهابية، والتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي والعمل يداً بيد والوقوف جميعاً لحماية الميناء من أي إخلال أمني.

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