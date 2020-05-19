شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجمة مسلسل "باب الحارة" تصدم الجمهور بصور فاضحة وعارية .. كشفت عن فخذيها وصدرها البارز ونفخت شفايفها بطريقة مثيرة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلت الفنانة السورية شمس الملا والتي جسّدت شخصية صفا في مسلسل باب الحارة بإطلالة أثارت ضجة كبيرة بين جمهورها حيث وُصفت بالفاضحة . وارتدت شمس الملا او صفا باب الحارة فستانا قصيرا جدا ومكشوف الصدر ما أظهر جزءا من مفاتنها وعرّضها لانتقادات لاذعة . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي تزوجت عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الفضيحة التي فعلتها بين الأشجار .. كل شيء على الطبيعة أحلى..( صور ) * نجمة مسلسل " طوق البنات " الفنانة السورية هيا مرعشلي تصدم جمهورها بصور فاضحة.. كشفت عن صدرها وارتدت ملابس عارية... شاهد * فتاة اماراتية اكتشفت ان زوجها تزوج عليها، فانتقمت منه بطريقة لم تخطر على بآل بشر وافقدته رجولته نهائيا.. شاهد * حفيدة عادل إمام تخطف الأنظار في عيد ميلاد جدها.. ظهرت فاتنة وكأنها حورية من الجنة.. "صور" * بعد فستانها القصير.. نبيلة عبيد تقع في موقف محرج جداً في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. وقناة MBC تنشر المحذوف... شاهد * فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد * بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور) * المراهقة السعودية مريم العتيبي تفاجئ الجميع وتكشف عن ساقيها وتنشر صورة البطيخة !! ..شاهد Advertisements * زوجة السلطان هيثم بن طارق تذهل الجميع في اول ظهور لها.. شاهد * هل تذكرون حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم الذي تم قتله العام الماضي.. شاهدو قصة ابنته العشرينية التي يجهلها جميع السعوديين.. "فيديو" * أول ظهور لزوجة “الملك سلمان” صاحبة الكلمة النافذة وأم محمد بن سلمان (صور) * قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد * فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله * هل تذكرون نجمة "عرب ايدول" الفنانة دنيا بطمة .. شاهدو الفضيحة الأخلاقية التي وقعت فيها اليوم .. وكيف تصرف زوجها عندما تم استدعائه إلى قسم الشرطة ..(صور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وعلّق احد متابعي شمس الملا قائلا بأن المشكلة ليست في الفنانة التي تصر على الاطلالات الجريئة انما المشكلة فيمن يعتبرونها فنانة اصلا ! وكثير ما تثير شمس الملا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اطلالاتها الجريئة .

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