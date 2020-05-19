شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجمة مسلسل " طوق البنات " الفنانة السورية هيا مرعشلي تصدم جمهورها بصور فاضحة.. كشفت عن صدرها وارتدت ملابس عارية... شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة السورية هيا مرعشلي صورة حديثة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام صدمت الجمهور بها.

وظهرت الفنانة السورية هيا مرعشلي وهي ترتدي قميص ابيض رسمي وتفتح ازراره من الصدر وبرقبتها طوق ناعم جدا وتضع على يديها مناكير ابيض واختارت ان تكون الصورة قريبة جدا.

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وارفقت الفنانة هيا مرعشلي صورتها بتعليق وضعت به ايموجي وردة عباد الشمس.

وكتب الجمهور للفنانة هيا مرعشلي تعليقات قال فيها: “أحلي من الورد، انت شمسنا كل يوم لازم اتطلي علينا، بنحبك هيوش، لابقلك الأبيض، يسلملي جمال”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة هيا مرعشلي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات وتعتبر من الفنانات الصاعدات والمثيرات للجدل بسبب لباساها وصورها.