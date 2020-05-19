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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر سار لسكان العاصمة صنعاء والحوثي يكشف ما يحدث الآن بكافة الشوارع حتى أيام عيد الفطر (تفاصيل)

دشن نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد وأمين العاصمة حمود عُباد الإثنين مشروع تحسين التحويلات المرورية وتأهيل وإصلاح شوارع مديرية التحرير، تنفذها الوحدة التنفيذية للترميمات بإشراف قطاع الأشغال بالأمانة.

وفي التدشين أشاد الجنيد بجهود قيادة أمانة العاصمة في إصلاح وترميم الأضرار التي تتعرض له شوارع أمانة العاصمة جراء سيول الأمطار.

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وأكد حرص حكومة الإنقاذ على الوقوف إلى جانب أمانة العاصمة وطواقمها الميدانية وتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة.

وعبر الجنيد عن تطلع الحكومة لتنفيذ مزيد من الأعمال رغم الأعباء والأضرار التي تعرضت لها أحياء أمانة العاصمة، فضلاً عن دور أمانة العاصمة في مواجهة جائحة كورونا.

من جانبه أكد أمين العاصمة أن مشروع تحسين التحويلات المرورية بميدان التحرير يهدف لتسهيل وتسيير حركة المرور في اتجاهات متعددة، ما يشكل مساراً جديداً للسيارات ويحد من التدافع والتزاحم في منطقة الميدان.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة والترميم للأحياء والشوارع يترجم توجهات الدولة والحكومة في التدخل وتنفيذ أعمال الترميم واصلاح شوارع الأمانة التي تعرضت لأضرار جراء تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي من الله بها على البلاد مطلع الشهر الجاري.

ونوه عُباد بجهود قطاع الأشغال والمشاريع ومكتب أشغال الأمانة في تكثيف الجهود وأعمال الصيانة والترميم وردم الحفر بالشوارع الرئيسة بالمديريات.

فيما أكد وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي استمرار المشاريع وأعمال الترميم وتأهيل وصيانة الشوارع بمديريات أمانة العاصمة العشر خاصة الأحياء التي تضررت جراء سيول الأمطار.

ولفت إلى أنه تم إنجاز الصيانة الطارئة للشوارع الأكثر تضرراً، بالسبعين من جولة الصداقة حتى تقاطع الخمسين مروراً بشارع 14 أكتوبر من شارع الستين إلى جولة المرور حتى جولة عمران وشارع حدة ومن جولة باب البلقة حتى مدخل منطقة العشاش.

ولفت الوكيل الحوثي إلى استمرار العمل خلال أيام عيد الفطر نظراً للأضرار والحفر في الشوارع والتي تعيق حركة السير والتنقل فضلا عن تسببها في حوادث وإعاقة حركة السير .. مشيراً إلى أن مؤسسة الطرق والجسور تعمل حالياً على تأهيل وترميم شارع الستين الجنوبي الذي تتكرر فيه الحوادث بسبب السرعة والهروب من الحفر في الطريق الرئيسي.

بدوره أوضح القائم بأعمال الوحدة التنفيذية للرميمات بالأمانة المهندس رضوان العمري أن أعمال الترميم، تستهدف ترميم جسر مذبح وشارع القيادة والزراعة وعدد من الشوارع.