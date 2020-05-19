شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال عنيف يضرب جنوب غرب الصين .. حصيلة الضحايا و تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - زلزال عنيف بعمة 8 كيلو مترات يضرب جنوب غرب الصين اسفر عن سقوط قتلى وجرحى .. الحصيلة و تفاصيل
و لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون على الأقل، وحوصر شخص على الأقل تحت الانقاض، وذلك إثر زلزال بقوة 5 ريختر، والذي ضرب محافظة كياوجيا بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين.
وهرعت قوات الإنقاذ من الأمن العام المحلي الصيني، ومكافحة الحرائق، وقوات الطوارئ، إلى موقع وقوع الزلازل وفق ما نقلته وكالة شينخوا.
ووفقا لمركز شبكات الزلازل في الصين، فإن زلزال ضرب جنوب غرب الصين، بلغ عمقه 8 كيلومترات.
وأرسلت حكومة مقاطعة كياوجيا رجال الإنقاذ إلى 16 بلدة لإنقاذها والإغاثة من الكوارث.
فيما لم تكشف السلطات الصينية المزيد من التفاصيل عن الحدث.
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