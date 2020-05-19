شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال عنيف يضرب جنوب غرب الصين .. حصيلة الضحايا و تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زلزال عنيف بعمة 8 كيلو مترات يضرب جنوب غرب الصين اسفر عن سقوط قتلى وجرحى .. الحصيلة و تفاصيل

و لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون على الأقل، وحوصر شخص على الأقل تحت الانقاض، وذلك إثر زلزال بقوة 5 ريختر، والذي ضرب محافظة كياوجيا بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين.

وهرعت قوات الإنقاذ من الأمن العام المحلي الصيني، ومكافحة الحرائق، وقوات الطوارئ، إلى موقع وقوع الزلازل وفق ما نقلته وكالة شينخوا.

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ووفقا لمركز شبكات الزلازل في الصين، فإن زلزال ضرب جنوب غرب الصين، بلغ عمقه 8 كيلومترات.

وأرسلت حكومة مقاطعة كياوجيا رجال الإنقاذ إلى 16 بلدة لإنقاذها والإغاثة من الكوارث.

فيما لم تكشف السلطات الصينية المزيد من التفاصيل عن الحدث.