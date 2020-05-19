شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة خروج جثمان رجل الاعمال السعودي الشيخ صالح كامل من مستشفى في جدة" فيديو " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وفاة و نقل جثمان الشيخ صالح كامل من المستشفى الذي كان يعالج فيه، بعد أن وافته المنية منذ ساعات، عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

وكان رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل صاحب ومؤسس شبكة راديو وتليفزيون العرب " ART " قد توفي على أثر نوبة قلبية في أحد المستشفيات بمحافظة جدة.

ولد رجل الأعمال السعودي بمكة المكرمة لعائلة كانت تعمل في الطواف عام 1941 حيث عمل والده مديرا عاما لديوان عام مجلس الوزراء السعودي.

ويشار إلى أن الشيخ صالح كان قد حصل علي بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض في العام 1963؛ حيث انضم فور تخرجه للعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل الانتقال إلى وزارة المالية السعودية.

وبعد 10 سنوات من العمل في وزارة المالية انتقل بعدها للعمل في القطاع الخاص حيث تمكن من إدارة مايقرب من 300 شركة وبنك ومؤسسة في 45 دولة برأس مال ناهز 12 مليار ريال سعودي.

جدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل أنشأ دار ومكتب الكشاف السعودي.

وتزوج الشيخ صالح كامل من الفنانة صفاء أبو السعود حيث أنجب منها 3 بنات هي هديل وأصيل ونضير.

ونعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز ?? عامًا.

وأكد الأزهر أن الفقيد عرف عنه المسارعة إلي الأعمال الإنسانية والخيرية، ولم يتأخر يوما عن مساعدة المحتاجين، فكان رحمه الله من رواد العمل الخيري والإنساني.

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وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.

كما نعى الفنان محمد هنيدي الشيخ صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود ومؤسس مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب.

وغرد محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا" ‏‏البقاء لله في الشيخ ‎#صالح_كامل ..نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته".

كما نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل .

وقال “هيكل” إن الفقيد كان من أوائل المستثمرين فى مجال الإعلام الخاص بالعالم العربي بإنشائه شبكة راديو وتلفزيون العرب(ART)، وكان من المحبين لمصر وتربطه صداقات قوية بالعديد من المصريين.

واختتم : "رحم الله الشيخ صالح كامل وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان".

كما نعى تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشيخ صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء ابو السعود ومؤسس شبكة ART و"راديو وتليفزيون العرب.

وغرد تركي ال الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا" ‏رحم الله الشيخ صالح كامل ... عزائي ل عبدالله ومحيي ولأسرة الفقيد ... توفي وهو يصلي في شهر كريم "