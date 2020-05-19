شكرا لمتابعة خبر عن المعارك تشتعل من جديد بين قوات الجيش ومليشيا الانتقالي في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية بمحافظة أبين، صباح اليوم الثلاثاء، بتجدد المعارك بين قوات الجيش اليمني ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن المعارك تجددت في مدينة شقرة، وشرقي زنجبار بتبادل الطرفين للقصف المدفعي.

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وأشارت المصادر الى أن قوات الجيش قصفت مواقع وتجمعات مليشيا الانتقالي في منطقة الشيخ سالم و قرن الكلاسي وعدد من المواقع المحيطة بها.

ويأتي استمرار المعارك، لليوم الثامن على التوالي، بالتزامن مع أنباء عن زيارة مرتقبة لعيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، الى العاصمة السعودية الرياض خلال الايام القادمة للتشاور حول وقف التصعيد والبدء فورا بتنفيذ إتفاق الرياض.

وكان مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، في محافظة أبين، دعا، الحكومة اليمنية المعترف بها وما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى وقف نزيف الدم في المحافظة وإيقاف القتال والتفرغ لإغاثة المواطنين من الأوبئة.