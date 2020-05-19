شكرا لمتابعة خبر عن مواجهات عنيفة بين القبائل وقوات الامن الخاصة في شبوة .. لهذا السبب (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة تدور في هذه الاثناء فجر اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 بين رجال القبائل و الإخوان وسط مدينة نصاب بمحافظة شبوة على خلفية إعدام جندي في النخبة الشبوانية.

وأوضحت المصادر "أن قوات الأمن الخاصة في محافظة شبوة، التي يُسيطر عليها حزب الإصلاح، قامت بقتل أحد جنود “قوات النخبة الشبوانية”، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء أمس، في سوق مركز مديرية نصاب، إحدى مديريات المحافظة".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضافت "إن جنوداً من قوات الأمن الخاصة أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على طلال فريد محسن عريق الديولي العولقي، الجندي في “قوات النخبة الشبوانية”، فسقط مضرجاً بدمائه".

وأوضحت المصادر أنه تم نقل الجندي طلال إلى أحد مستشفيات مدينة عتق، عاصمة المحافظة، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وذكرت المعلومات أن قبيلة “آل عريق” أعلنت اعتزامها قتال القوات الرسمية في شبوة، أخذاً بثأر الجندي طلال فريد، ما دفع بالسلطات إلى إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية، مساء أمس، من مدينة عتق إلى مديرية نصاب، استعداداً لأي مواجهات محتملة مع قبيلة القتيل.

وأفادت المعلومات أن مديرية نصاب شهدت توتراً بين الجانبين، في ظل مخاوف من اندلاع المواجهات بينهما.

ومنذ أغسطس الماضي، تمكنت القوات الموالية لحزب الإصلاح من السيطرة على محافظة شبوة، بعد طرد قوات النخبة الشبوانية منها. ومذاك، تشهد المحافظة توترات متقطعة بين ناشطي وأتباع “الانتقالي” وقوات الأمن الخاصة الموالية لحزب الإصلاح.