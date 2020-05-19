شكرا لمتابعة خبر عن مذيعة لبنانية : تثير جدال كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومها على أربعة رؤساء عرب بينهم القذافي والرئيس الراحل على صالح بسبب السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف جدلا كبيرا على موقع “تويتر” بسبب شريط فيديو هاجمت فيه زعماء عرب سابقين بعد انتقادهم للسعودية.

ونشرت ماريا معلوف على حسابها في موقع تويتر شريط فيديو يتضمن مقتطفات من تصريحات سابقة لجمال عبد الناصر ومعمّر القذافي وعلي عبد الله صالح وعزّت الدوري (نائب صدام حسين) يوجّهون فيها انتقادات قاسية للسعودية، وأرفقته بتعليق “أصحاب الكلام الرخيص رحلوا وبقيت السعودية!”.

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وأثار الفيديو والتعليق جدلا كبيرا، حيث تساءل ناشط عراقي: “لماذا الإساءة للقائد عزت الدوري؟ تآمرتم على العراق وصدام حسين وسلمتم العراق لإيران، والآن إيران تتغلغل بالوطن العربي بسبب حقد بعض القادة العرب على الشهيد صدام حسين. لا تتناولي القائد عزت الدوري في فيديوهاتك لو سمحت. وانتهى الموضوع”.

ورد مستخدم سعودي يُدعى صقر الحربي، على الناشط العراقي بقوله: “اقرأ التاريخ. ثقف نفسك ولو قليلاً. لم يكن سقوط العراق في العام 2003 محض صدفة، أو طمعًا خالصًا في ثرواتها فحسب، أو بحثًا عن حاكم عادل، أو نزوعًا شعبيًا إلى الديمقراطية؛ وإنما كان مخططًا محكمًا لتفريغ البلاد من أهل السنة، ثم إعادة تسكين من تبقى منهم على أسس طائفية”.

وأضاف: “بدأت ملامح المؤامرة تلوح منذ حكومة نوري المالكي؛ فلقد انتشرت في عهد ذلك الذيل الإيراني عمليات التصفية على أسس مذهبية عن طريق فرق الموت، المكونة من رجال ومعدات الأجهزة الأمنية العراقية، وقيامها بعمليات خطف، واغتيال، وتعذيب”.

وخاطب مستخدم يُدعى عاصف، معلوف بقوله: “احترمي قادة دول عربية، لا تمتين لهم بصلة كي نحترم أهلك وملتك. توجيه الشتائم للراحلين ليس شطارة. ولن يزيد ذلك شعبية القناة التي تعملين فيها. هذا عيب. هل ستكونين سعيدة لو فعلنا ذلك مع أهلك وعشيرتك؟ اتعظي بما حدث لكتاب الحياة حينما تصوروا إمكانية الوقيعة بين السعودية ومصر”.

وأضاف: “أمنيتك للتخلص من حزب الله لن تتحقق أبدا إلى يوم القيامة، هل تعرفين لماذا؟ لأن بلادك لا يوجد فيها رجل مثل عبد الناصر، غيور على بلده وعرضه ووقف أمام أعتى دول العالم يطالب باسترداد حقوق بلده. ناصر كان رجلا وهو ما تفتقدوه في بلادكم”.