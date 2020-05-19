شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "بمساعدة أمها المجرمة" : سعودي يُدمر فتاة عمرها 14 سنة ويفض بكارتها مقابل 10 الف دولار .. ضُبط متلبسا والتفاصيل لا يتصورها عقل! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سادت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب موجة غضب واسعة، عقب تداول تفاصيل جريمة صادمة لسعودي ألقي القبض عليه متلبسا وهو يمارس الجنس مع قاصر بموافقة ومساعدة أمها التي باعتها له.

التحقيقات بحسب وسائل إعلام مغربية، كشفت أن والدة الفتاة باعت الفتاة للثري السعودي مقابل 10 آلاف درهم، ليتم القبض عليها هي الأخرى، والتحقيق معها في الواقعة.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي تزوجت عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الفضيحة التي فعلتها بين الأشجار .. كل شيء على الطبيعة أحلى..( صور )

* بعد فستانها القصير.. نبيلة عبيد تقع في موقف محرج جداً في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. وقناة MBC تنشر المحذوف... شاهد

* فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد

* بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور)

* المراهقة السعودية مريم العتيبي تفاجئ الجميع وتكشف عن ساقيها وتنشر صورة البطيخة !! ..شاهد

* زوجة السلطان هيثم بن طارق تذهل الجميع في اول ظهور لها.. شاهد

* هل تذكرون حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم الذي تم قتله العام الماضي.. شاهدو قصة ابنته العشرينية التي يجهلها جميع السعوديين.. "فيديو"

Advertisements

* أول ظهور لزوجة “الملك سلمان” صاحبة الكلمة النافذة وأم محمد بن سلمان (صور)

* فنانة مصرية مشهورة تضع قناة MBC ورامز جلال في ورطة وحرج شديد بعد ارتدائها هذة الملابس في برنامج "رامز مجنون رسمي".. حلقة المفاجآت التي ينتظرها الشارع العربي !!

* قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد

* فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله

* هل تذكرون نجمة "عرب ايدول" الفنانة دنيا بطمة .. شاهدو الفضيحة الأخلاقية التي وقعت فيها اليوم .. وكيف تصرف زوجها عندما تم استدعائه إلى قسم الشرطة ..(صور)

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

ووفق صحيفة “الصباح” المحلية، فقد أبلغ جيران أسرة الفتاة بمنطقة “مرس الخير” بضواحي الرباط، الدرك الملكي، السبت الماضي، بأن خليجيًا يتردد على بيت والدتها لممارسة الجنس مع ابنتها

وتحركت قوات الدرك الملكي إلى بيت الأسرة، واقتادت الجميع إلى مقر التحقيق، حيث أمرت النيابة بحبس السعودي والأم احتياطيَا على ذمة التحقيقات.

وأقرت الابنة أنها مارست الجنس، في وقت سابق، مع المتهم في بيت والدتها، وبأنه يتردد باستمرار على منزلهما، خصوصًا في نهاية الأسبوع، قصد إحياء ليال ساهرة، وتوفر الأم ما لذ وطاب من المأكولات، كما تفرض عليها ارتداء لباس شفاف قصد إرضائه.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الفتاة أكدت أنها ليست بكرًا وأنها فقدت عذريتها مع فتاة قاصر أخرى، السنة الماضية، واستغلت والدتها الأمر لتشغيلها في الدعارة مقابل المال.

ويبلغ السعودي من العمر 57 سنة، ويتردد على المغرب باستمرار، قبل أن يتعرف على والدة الفتاة عن طريق وسيط آخر، وظل على اتصال دائم معها، إذ كلما رغب في ممارسة الجنس، توجه إلى بيت الأسرة.