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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن: إصابة العميد طارق عفااش بقصف صاروخي استهدفه مساء اليوم بالمخا.. ومصادر تفجر مفاجأة وتكشف عن الجهة التي استهدفته

قالت مصادر إعلامية أن صاروخا سقط عصر الاثنين، على منطقة رأس الزيادي جنوب المخا، بالقرب من إحدى معسكرات العميد طارق صالح. ورجحت المصادر أن يكون طارق صالح هو المستهدف في القصف الصاروخي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: طبيب مصري شهير يفجر مفاجأة صادمة ويكشف كيف يتسبب فيروس كورونا في الوفاة المفاجئة ورد الآن إصابة العميد طارق عفااش بقصف صاروخي استهدفه مساء اليوم بالمخا ومصادر تفجر مفاجأة وتكشف عن الجهة التي استهدفته عاجل: اشهر قائد عسكري يمتلك قوة ضاربة ينقلب على الرئيس هادي وينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب زنجبار او يتوجه صوب عدن عاجل وهاااام..جميع الدول العربية تحدد اول ايام عيد الفطر المبارك بالتاريخ الهجري والميلادي باستثناء 3 دول عربية رفضت هذا الموعد عاجل:السفير احمد صالح وابن عمه طارق عفاش يباغتون الجميع ويتنازلون عن دم الرئيس صالح مقابل هذا الطلب من زعيم الحوثيين..لن تصدق ماذا طلبوا من الحوثي Advertisements عاجل: كتيبة عسكرية من اشرس المقاتلين تابعة لهذه الدولة العربية تباغت الجميع وتدخل في حرب ابين بسلاح فتاك ووتسحق لواء كامل من الانتقالي وتأسر 9 من كبار القادة عاجل وفي غاية الخطورة ..الرئيس هادي يباغت الجميع ويهدر دم هاني بن بريك ويصدر توجيهات عاجلة بالقبض القهري عليه حيا او ميتا ( صورة ) عاجل وخطير ..الصورة التي ابكت كل القيادات الحوثية وهزت كيانهم وجعلت عبد الملك الحوثي يتوعد بحرق الاخضر واليابس وينتقم شر انتقام ( صورة صادمة ) عاجل: الامارات تقصف قوات الشرعية في زنجبار والجثث تتطاير بالهواء..والشرعية تباغت الجميع برد صاعق ارعب حكام الامارات واربك حساباتهم ( صورة صادمة ) عاجل: ابو علي الحاكم يباغت الجميع ويغتال طارق عفاش بطريقة وحشية لا تخطر على البال..والحزن يعم كل قوات حراس الجمهورية لاستشهاد قائدهم عاجل :شاهد فيديو صعق الزبيدي وأبكاه من شدة القهر..وولي عهد ابو ظبي يدرك ان ملايينه طارت وسيطرته على الجنوب من عاشر المستحيلات ( فيديو صادم ومؤلم ) عاجل ..المملكة تباغت الجميع وتطالب ابو ظبي بتسليم عيدروس الزبيدي..شاهد كيف كانت ردة فعل الامارات على طلب المملكة بتسليم الزبيدي

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وما تزال مصادر إطلاق الصاروخ مجهول حتى كتابة الخبر.

مراقبون أكدوا أن هناك احتمال كبير أن يكون الحوثيون وراء محاولة تصفية طارق صالح، حيث وقد تم دس عدد من عناصرهم منذ أشهر ضمن قوات حراس الجمهورية وبرعاية من اللوبي الهاشمي الذي يدير إعلام طارق صالح والتوجيه المعنوي من بقايا اللوبي الهاشمي الذي أطاح بعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

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